Conflit Israël-Hamas : des diplomates américains critiquent la politique israélienne dans une note divulguée

Le personnel du Département d’État américain ne mâche pas ses mots concernant la gestion par l’administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas, arguant que, entre autres choses, les États-Unis devraient être prêts à critiquer publiquement les Israéliens. De nombreux diplomates américains auraient ainsi perdu leur confiance envers Joe Biden dans sa gestion de la crise. Si de tels désaccords internes s’intensifient, il pourrait être plus difficile pour l’administration Biden d’élaborer une politique à l’égard de la région, note Politico.

Le mémo contient deux demandes clés : que les États-Unis soutiennent un cessez-le-feu et qu’ils équilibrent leurs messages privés et publics à l’égard d’Israël, notamment en diffusant des critiques sur les tactiques militaires israéliennes et le traitement des Palestiniens. En effet, cette approche « contribue à la perception du public régional selon laquelle les États-Unis sont un acteur partial et malhonnête qui, au mieux, ne fait pas avancer les intérêts américains et, au pire, leur nuit dans le monde entier », indique le document.

En outre, le mémo concède qu’Israël a un « droit et une obligation légitimes » de demander justice contre les militants palestiniens du Hamas, qui ont tué quelque 1 400 Israéliens lors d’une attaque choquante le 7 octobre. Mais il affirme que « l’ampleur des vies humaines perdues jusqu’à présent est inacceptable », faisant référence aux milliers de Palestiniens, pour la plupart des civils et de nombreux enfants, tués par Israël dans les jours qui ont suivi.

Le mémo est marqué « sensible mais non classifié ». Politico souligne ne pas savoir combien de personnes l'ont signé ni si et quand il a été soumis au sein du ministère, où les employés peuvent exprimer leurs désaccords politiques.