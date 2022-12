CNR : Emmanuel Macron effectue un nouveau « point d’étape » ce lundi à l’Elysée

Emmanuel Macron a présidé une réunion ce lundi en présence de la Première ministre et de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre du CNR.

Emmanuel Macron réunissait ce lundi à l’Elysée l’instance citoyenne lancée à la rentrée. Le Conseil National de la Refondation (CNR) ne remporte pas l’adhésion au sein de la majorité et de l’opposition.

Le chef de l’Etat a présidé une réunion ce lundi en présence de la Première ministre et de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre du CNR. Emmanuel Macron s’est penché sur les travaux du Conseil national de la refondation (CNR). Le président souhaitait ainsi faire un premier bilan de cet outil de réforme vanté comme une autre façon de gouverner, par la concertation. Cette instance peine à s’installer dans le paysage français.

Le chef de l’Etat entendait faire un « point d’étape » des travaux menés depuis trois mois à travers 2.000 CNR territoriaux sur l’école, la santé et l’emploi, et sept CNR thématiques nationaux, du « Bien vieillir » au logement.

Des projets remontant du terrain ont été présentés, comme le « passeport prévention santé tout au long de la scolarité », la création d’un magasin écoresponsable et solidaire dans un lycée professionnel et « un laboratoire de langues pour lutter contre les inégalités dès la fin de la maternelle », selon l’Elysée.

Emmanuel Macron a promis de débloquer une enveloppe spécifique pour les projets identifiés en matière de santé, sur le modèle du Fonds d’innovation pédagogique de 500 millions d’euros initié en septembre.

Les oppositions et les syndicats ont décidé de boycotter cette nouvelle instance.

Le CNR est à l’origine d’initiatives locales ou nationales mais qui restent difficilement lisibles. Des CNR ont été menés sur l’école et la santé.

La Première ministre Elisabeth Borne a lancé vendredi un CNR sur « le modèle social et productif de la France » et un samedi « dédié à la jeunesse ». Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, travaille sur un CNR consacré au «bien vieillir», Christophe Béchu (ministre de la Transition écologique) en prépare un sur le climat et la biodiversité.

François Bayrou est chargé d’animer l’ensemble de ces projets. Il ne cache pas à son entourage la difficulté de la tâche, selon des informations de Libération. « Il nous dit que si c’était si important pour la macronie, on ne le lui aurait probablement pas confié », a confessé un élu Modem.

Les discussions au sein du CNR doivent permettre d’aboutir à des « plans d’action partagés sur des objets concrets », comme le précise l’Elysée. Certains projets obtiendront des financements et un « travail de restitution » devrait déboucher sur des mesures nationales dans certains domaines.

De nombreux députés Renaissance sont néanmoins inquiets vis-à-vis de l’avenir du CNR.