Une agence de renseignement d’un pays européen non spécifié avait informé la CIA que des plongeurs militaires prévoyaient une attaque contre le gazoduc Nord Stream.

Une agence de renseignement d’un pays européen avait contacté la CIA en juin 2022 et indiqué que des forces spéciales ukrainiennes comptaient faire exploser le gazoduc Nord Stream, selon les médias américains.

Nouvelles révélations dans l’affaire du gazoduc Nord Stream. Selon des informations du New York Times, une agence de renseignement d’un pays européen non spécifié avait informé la CIA, quatre mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, que des plongeurs militaires répondant directement au commandant en chef des forces armées ukrainiennes prévoyaient une attaque contre le gazoduc Nord Stream.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été frappés par des explosions sous-marines le 26 septembre et ont été rendus inopérants, privant la Russie de milliards de dollars de revenus.

Selon les rédactions du New York Times et du Washington Post, les Etats-Unis, après avoir été prévenus du projet d’attaque, en avaient averti des alliés, dont l’Allemagne. Plusieurs pays, dont la Russie, l’Ukraine et les États-Unis, avaient été accusés de porter la responsabilité de l’explosion, mais tous s’en étaient défendus.

Pour l’agence européenne de renseignement à l’origine de ces informations, l’opération était supervisée par le général Valeriï Zaloujniï à l’insu du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les révélations de la presse américaine sont cohérentes avec des informations d’enquêteurs allemands selon lesquelles une équipe de six personnes équipées de faux passeports aurait emprunté un voilier depuis un port allemand pour conduire l’opération. La société polonaise ayant loué le voilier serait détenue par des Ukrainiens.

Des médias danois ont récemment rapporté qu’un navire de la marine russe spécialisé dans les opérations sous-marines avait été photographié près de la zone du sabotage peu avant les explosions.

Ces révélations sont notamment issues des nombreux documents confidentiels publiés en ligne par le jeune militaire américain Jack Teixeira avant que la fuite ne soit découverte et le suspect appréhendé mi-avril.