Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 0,4% au premier trimestre 2021 mais augmente de 6,3% sur un an

Une agence Pôle emploi en France.

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi en France (hors Mayotte) a diminué de 0,4% lors du premier trimestre de l'année pour s'établir à 3.800.700, selon les chiffres communiqués ce mardi 27 avril par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail. Sur un an, ce chiffre est en hausse de 6,3%.

En ajoutant les demandeurs d'emploi de catégories B et C (qui exercent une activité réduite de courte ou longue durée), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 6.012.600. Ce chiffre est stable sur ce trimestre et est en augmentation de 4,7% sur un an, selon les données de la Dares.

Le nombre de chômeurs en catégorie A est en baisse de 0,3% ce trimestre et a augmenté de 6,8% sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 0,4% par rapport à la fin de l'année 2020, ainsi que le nombre de personnes en activité réduite longue (catégorie C), en hausse de 1%.

Ce mardi matin, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a qualifié cette légère décrue de « stabilité ». Elle a expliqué sur RMC et BFMTV cette situation suite aux dispositifs mis en place par le gouvernement (le chômage partiel notamment) afin d’atténuer l'impact de la crise sanitaire :

« Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage ».

Le gouvernement et le président de la République travaillent actuellement sur un plan de réouverture pour certains commerces et des secteurs d’activité.