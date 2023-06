Changement de genre et GPA : les propos de François Ruffin suscitent des critiques au sein de La France Insoumise

Sophia Chikirou a critiqué les propos de François Ruffin lors d'une récente interview.

Le député François Ruffin estime notamment qu'il faut «réparer les fractures de la société» et non « les creuser ». « Ce n'est en rien une position de la France insoumise », a répondu Sophia Chikirou.

Invité sur France Info cette semaine, le député LFI François Ruffin a estimé qu'une loi permettant de changer librement de genre à 16 ans sans l'accord des parents ne devait pas être au « cœur » d'un projet politique :

« Pour moi, le cœur du sujet, c'est le travail, le partage des richesses, la démocratie. Les résultats des dernières élections ne sont pas le fruit du hasard : on a une société fracturée. Dans ce climat-là, ce climat de tension, d'épuisement, il faut de l'apaisement, de la stabilité, et il faut réparer les fractures et pas les creuser ».

François Ruffin a estimé que si LFI était au pouvoir, « on ne devra pas faire tout ce qui nous passe par la tête ».

Le député a également indiqué qu’il était « personnellement » défavorable à la GPA :

« Ce n'est pas ce qu'on doit placer au cœur de notre projet, c'est clair ».

L’entretien de François Ruffin a été relayé par le compte Twitter « Le coin des LGBT+ », qui compte plus de 47 000 abonnés. La députée LFI Sophia Chikirou a alors critiqué et désavoué les déclarations de François Ruffin, selon des informations du Figaro :

« Ce n'est en rien une position de la France insoumise ni du groupe parlementaire. Ce propos, en ce jour, est au mieux maladroit, au pire une faute politique. Comptez sur les Insoumis pour les combats pour la liberté.»

François Ruffin a depuis tenu à préciser ses propos :

« Dès ma sortie du plateau de France info, j'ai dit à mes collabs : « Ma réponse sur le genre, ça va pas. J'aurais dû rappeler des évidences ». Du Pacs au mariage pour tous, la société française a progressé sur les droits des personnes LGBT+. Elle est mûre pour le faire encore, pour combler les manques, j'en suis convaincu.»

L'élu a confié que « sur ce sujet » et « en toute humilité », il devait « progresser ».