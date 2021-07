Candidats de la droite : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse tire leur épingle du jeu selon un sondage

Valérie Pécresse et Xavier Bertrand

Qui est le mieux placé pour représenter la droite à l'élection présidentielle ? Selon le dernier baromètre Ipsos-Le Point du mois de juillet, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse font la course en tête. Il gagne chacun 6 points dans l'opinion, à respectivement 37 % et 34 % d’opinions favorables chez les Français. Le président des Hauts-de-France arrive en tête chez les sympathisants LR à 74 % d’opinions favorables (+ 11 points). Valérie Pécresse n'est pas en reste avec 60 % d'opinion favorables chez les sympathisants LR (derrière Nicolas Sarkozy et Edouard Philippe) selon Federico Vacas, directeur adjoint du département politique d’Ipsos interrogé par Le Point.

Laurent Wauquiez, président de la région AURA, ne réunit que 25 % d’opinions favorables auprès des Français (+ 5 points) et 49 % des sympathisants LR (+ 6 points). Le maire de Nice Christian Estrosi plonge de 21 points auprès des sympathisants LR après son départ du parti et n'est plus qu'à 35 % d'opinions favorables.

S'il n'est que troisième chez les sympathisants LR, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, est la seule personnalité a obtenir une majorité d'opinions positives chez les Français, à 51 %.