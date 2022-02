« C’est du génie » : Donald Trump salue la stratégie de Vladimir Poutine sur l’Ukraine

Vladimir Poutine et Donald Trump discutent lors du sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Danang, le 11 novembre 2017.

L’ancien président américain a loué les compétences de stratège de son ancien homologue russe avant de critiquer la gestion de crise de son successeur, Joe Biden. Donald Trump a commenté, ce mardi 22 février, la stratégie de Vladimir Poutine après la reconnaissance par la Russie des régions séparatistes en Ukraine. Donald Trump s’est confié sur ce dossier dans le cadre d’un podcast conservateur, « The Clay Travis and Buck Sexton Show ». Donald Trump a avoué être admiratif de la stratégie de son ancien homologue Vladimir Poutine :

« Je me suis dit que c’est du génie. Qu’est-ce qu’il est malin ».

Donald Trump a aussi indiqué dans un communiqué que Vladimir Poutine « n’aurait jamais fait sous l’Administration Trump ce qu’il fait maintenant ».

Dénonçant la façon dont son successeur Joe Biden gère le dossier, Donald Trump a martelé qu’il « n’y avait absolument aucune raison pour que la situation qui se déroule actuellement en Ukraine ait lieu du tout ».

Donald Trump a qualifié de « faibles » les sanctions adoptées pour le moment par l’Administration Biden :

« Elles sont insignifiantes comparées à la prise d’un pays et de terres stratégiquement situées. Non seulement Poutine obtient ce qu’il a toujours voulu, mais il s’enrichit de plus en plus grâce à l’essor du pétrole et du gaz ».

Les méthodes et la stratégie de Vladimir Poutine inspirent Donald Trump. « Nous devrions faire pareil avec notre frontière sud », a notamment déclaré Donald Trump au sujet de la frontière avec le Mexique, en réagissant à l'envoi par la Russie de troupes pour « maintenir la paix » dans le Donbass.