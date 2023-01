Budget, renseignement, réservistes : Emmanuel Macron présente une loi de programmation militaire 2024-30 de "transformation des armées"

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux forces armées, ce vendredi 20 janvier, depuis la base de Mont-de-Marsan.

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux forces armées, vendredi 20 janvier, depuis la base de Mont-de-Marsan dans les Landes. Selon le chef de l’Etat, "face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose et disposera d'armées prêtes aux périls du siècle".

Lors de son discours, le chef de l'Etat a dévoilé les grandes lignes de la loi de programmation militaire (LPM) pour la période 2024-2030.

Il a notamment évoqué un "projet cohérent, robuste" et de "souveraineté nationale".

Emmanuel Macron a affirmé qu'après avoir "réparé les armées, nous allons les transformer".

Les armées françaises vont bénéficier d'un budget de 400 milliards d'euros sur la période 2024-2030, un tiers de plus que l'enveloppe de la précédente (295 milliards d'euros).

"La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées" et "ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables", a annoncé Emmanuel Macron.

Cet effort budgétaire conséquent doit permettre aux armées françaises de s'adapter au nouveau visage des conflits actuels et à venir "qui oscille entre la sophistication – avec une course technologique – et une brutalité presque nue, en Ukraine notamment, avec un retour de scènes que nous croyions appartenir à l'imagerie de Verdun ou de la Somme".

Le budget de la direction du renseignement militaire (DRM) et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) seront doublés, dans l'objectif d'"avoir une guerre d'avance", "d'anticiper les crises ou les menaces".

Emmanuel Macron a annoncé le doublement du nombre de réservistes, au nombre de 40 000 actuellement.