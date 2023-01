Brésil : des rassemblements organisés pour condamner les émeutiers

Des dizaines de milliers de personnes ont organisé des rassemblements prodémocratie pour s'opposer aux partisans de Bolsonaro.

Les tensions montent au Brésil. Lundi, dans la plus grande ville du pays, São Paulo, la foule a scandé "Prison pour Bolsonaro". Le taux de participation à la manifestation de São Paulo a été impressionnant, déclare la BBC. Une partie de l'avenue Paulista, la rue la plus célèbre du Brésil, a été bloquée alors que la foule remplissait la zone, chantant, dansant et scandant pour la justice.

Beaucoup sont venus vêtus de rouge, les couleurs du Parti des travailleurs de Lula ; d'autres ont brandi des pancartes disant "Pas d'amnistie pour les putschistes" et ont demandé que les responsables soient punis. La raison ? Dimanche 8 janvier, des milliers de partisans de l'ex-président ont envahi le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia. Cela, une semaine après l'investiture de Lula à la tête du pays, dont l'élection en octobre dernier a divisé le Brésil.

Lundi soir, le nouveau dirigeant de 77 ans a visité les bâtiments endommagés du Congrès, du palais présidentiel et de la Cour suprême avec les gouverneurs du pays, condamnant les "actes terroristes" et s'engageant à punir les auteurs. De son côté, Jair Bolsonaro, 67 ans, n'a pas reconnu sa défaite lors des élections très disputées et s'est envolé pour les États-Unis avant la passation du pouvoir le 1er janvier dernier. Le 9 janvier, il a été hospitalisé en Floride pour des douleurs abdominales.

