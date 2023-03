Bras d’honneur d’Eric Dupond-Moretti : Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, demande à Elisabeth Borne de recadrer les ministres

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a demandé à la Première ministre de recadrer ses ministres après l'incident concernant Eric Dupond-Moretti..

Dans une lettre écrite mercredi, et que BFMTV a pu se procurer ce jeudi, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a demandé à Elisabeth Borne de rappeler ses ministres à leur devoir "d'exemplarité".

Mardi, Eric Dupond-Moretti avait réagi de manière outrancière à une intervention d’Olivier Marleix, le patron des députés LR.

Evoquant les gestes d'Eric Dupond-Moretti, Yaël Braun-Pivet fustige notamment un "comportement" qui n'est "pas acceptable" :

"Je vous saurai gré de bien vouloir les rappeler (ces exigences d'exemplarité, NDLR) fermement à l'ensemble des membres du gouvernement pour que de tels incidents ne se reproduisent plus".

Dans sa lettre, la présidente de l'Assemblée nationale récapitule les faits reprochés à Eric Dupond-Moretti et pour lesquels celui-ci a fini par présenter ses excuses, après une suspension de séance. Yaël Braun-Pivet déplore bien entendu les deux bras d'honneur, mais regrette également que le garde des Sceaux ait "levé les yeux au ciel" durant le rappel à l'ordre formulée à son encontre par la vice-présidente, Elodie Jacquier-Laforge, qui assurait alors l'intérim au "perchoir".

Selon Yaël Braun-Pivet, "les ministres ont le devoir de faire preuve du plus strict respect envers notre Assemblée et chacun des membres qui la compose. Vous savez que j'exige des députés qu'ils soient eux-mêmes exemplaires à l'égard de l'institution et du gouvernement. J'attends en retour une même exemplarité de la part des ministres."

La présidente de l'Assemblée nationale estime que de cette bonne conduite dépendent le "bon fonctionnement de nos institutions démocratiques, nos principes républicains et l'image que nos concitoyens ont de leurs dirigeants."

Elisabeth Borne n'avait pas attendu Yaël Braun-Pivet pour faire ses remontrances à Eric Dupond-Moretti. Dès mardi, Elisabeth Borne a eu un échange téléphonique avec le ministre de la Justice. La Première ministre lui a notamment indiqué que "ce comportement n'a pas sa place dans l'hémicycle".