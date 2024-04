Blocage de Sciences Po : Gabriel Attal dénonce « les dérives d’une minorité agissante et dangereuse »

Gabriel Attal à l'Assemblée nationale.

Les étudiants pro-Palestiniens ont évacué le site de Sciences Po Paris dans la soirée de vendredi. Ils étaient des centaines à occuper les locaux depuis deux jours déjà. Dans la soirée, les étudiants pro-palestiniens ont obtenu des garanties de la part de la direction de l'établissement. Le Premier ministre a vivement condamné, ce samedi 27 avril, le blocage de Sciences Po Paris par des étudiants.

Selon le Premier ministre, c'est « un spectacle navrant, choquant, d'une minorité qui a cherché à perturber », d'après France Info.

Gabriel Attal a dénoncé l'importation d'une « idéologie d'outre-Atlantique » et « les dérives d'une minorité agissante et dangereuse. Nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et des valeurs de la République. Il y aura une vigilance absolue qui va se maintenir », a précisé le Premier ministre.

Gabriel Attal a confié qu'il « n'y aura jamais le droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles à nos étudiants et nos enseignants ».

Le Premier ministre a estimé que « pour qu'il y ait du débat il faut que les règles soient respectées, que le respect des positions des uns et des autres soit permanent, ce n'est pas ce qu'on a vu hier ». Gabriel Attal a accusé « une minorité agitée par des forces politiques notamment La France Insoumise (de) chercher à perturber le fonctionnement de cette institution ». Cinq députés LFI étaient présents lors de la manifestation de vendredi devant les locaux de Sciences Po Paris.

Les manifestants pro-Palestiniens ont quitté l'établissement vendredi soir après un accord trouvé avec la direction. Celle-ci s'est engagée à organiser d'ici à jeudi prochain un débat interne « ouvert à toutes les communautés de Sciences Po ».

La direction de Sciences Po Paris a également annoncé « la suspension des saisines de la section disciplinaire engagées depuis le 17 avril ».