Bercy épingle 30 influenceurs passibles de poursuite pour pratiques commerciales trompeuses

La guerre est définitivement déclarée entre Bruno Le Maire et les influenceurs. Alors que la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est présentée ce mercredi 3 mai, en commission des affaires économiques du Sénat, le ministre de l'Économie resserre la vis autour de ces stars du web. Au micro de France Info, Bruno Le Maire a dévoilé mercredi matin les résultats de la dernière campagne de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) à leur encontre.

Sur les 50 influenceurs contrôlés au cours du premier trimestre 2023, 30 étaient en situation d'infraction, passible de poursuite pour pratiques commerciales trompeuses. Le signe pour Bruno Le Maire d'un besoin urgent de régulation du secteur. Et ce pour empêcher qu'il ne devienne un «Far West» numérique. Le ministre de l'Économie compte même placarder publiquement les noms des influenceurs fautifs.

À la demande de Bercy, la DGCCRF a musclé les contrôles depuis décembre 2022, au point d'en avoir réalisé autant en un trimestre que pendant toute l'année dernière. Dans les 30 influenceurs en état d'infractions, «aucun n'était transparent quant au caractère commercial de sa démarche et l'identité de la personne pour le compte de laquelle il agissait», précise l'autorité de contrôle des fraudes dans un communiqué. En découlera le «prononcé de 18 injonctions de cesser des pratiques illicites, et à 16 procès-verbaux pénaux». Et le communiqué confirme que «Bruno Le Maire et la DGCCRF rendront publiques les mesures prises à l'encontre de certains influenceurs dans une optique de sensibilisation aux enjeux de loyauté».