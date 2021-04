Attaque de Rambouillet : le procureur national antiterroriste donne des détails sur l’assaillant

Une fonctionnaire de police a été assassinée à Rambouillet le 23 avril 2021.

Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, s'est exprimé ce dimanche 25 avril lors d'une conférence de presse. Il a fait le point sur l'enquête après l'assassinat d'une fonctionnaire de police par un islamiste tunisien, vendredi.

Jean-François Ricard a évoqué une "radicalisation peu contestable" de l'assaillant, bien que "la présence de certains troubles de personnalité a pu être observée". Juste avant de passer à l'acte, il a "consulté sur son téléphone portable des vidéos de chants religieux glorifiant les martyrs et le jihad." En outre, un Coran a été retrouvé dans son scoot.

Concernant son état psychologique, il "n’a nécessité ni hospitalisation ni traitement", a précisé le magistrat.

Le procureur a détaillé le déroulé de l'attaque. "À 14 h 19, il arrive devant le commissariat de police. L’auteur des faits s’est rapidement engouffré derrière la victime. Il l’a alors enserrée avec un bras et plaqué contre la vitre du sas tout en lui portant deux coups de couteau, l’un à l’abdomen, l’autre à la gorge ". "Selon deux témoins, l’agresseur avait effectué peu avant de passer à l’acte des allers et venus devant le bâtiment et a crié " Allahou Akhbar pendant qu’il poignardait la victime ", a déclaré Jean-François Ricard.

Dans le cadre de l'enquête, une cinquième personne a été placée en garde-à-vue ce dimanche, a ajouté le procureur de la République. Il s'agit d'un "autre cousin" du meurtrier.

Originaire de Msaken, en Tunisie, Jamel Gorchene a vécu dix ans en France en tant que clandestin avant d'être régularisé en 2019. Il avait en plus obtenu en décembre dernier un titre de séjour valable un an.