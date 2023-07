Attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses : "Nous avons vécu une nuit d'extrême violence", déclare l'élu lors d'un rassemblement

Le domicile de Vincent Jeanbrun a été la cible d'une agression à la voiture-bélier, dans la nuit de samedi à dimanche. Des rassemblements de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes de France lundi.

Les manifestations de soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) se multiplient, lundi 3 juillet, après l'attaque à la voiture-bélier contre son domicile, dans la nuit de samedi à dimanche. Un rassemblement d'élus et de citoyens a débuté devant la mairie à 15 heures, lundi, avant une marche dans la ville.,"Ce soir-là, nous avons vécu une nuit d'extrême violence, et je veux dire toute ma reconnaissance, celle de la ville et de tous les citoyens, à l'ensemble de nos policiers municipaux. Ils ont tenu toute la nuit face à des violences dignes d'une guerre civile", a déclaré le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun. "Plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés et attaqués."