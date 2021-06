Assassinat de Samuel Paty : le policier qui a neutralisé l'assaillant témoigne pour la première fois

Des piétons passent devant une affiche représentant le professeur Samuel Paty. Cette affiche a été installée dans le centre-ville de Conflans-Sainte-Honorine, le 3 novembre 2020.

L’un des policiers ayant neutralisé l’assassin de Samuel Paty a témoigné pour la première fois depuis l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le policier s’est confié à LCI et TF1 :

« Oublier, c'est impossible ».

Cette journée du 16 octobre 2020 restera à jamais gravée dans sa mémoire.

Ce jeune policier de 29 ans livre un récit bouleversant :

« Je pense tout de suite à un élève parce qu'on est à côté du collège. Le professeur qui est au sol a un sac à dos et je ne me suis pas concentré énormément sur la tête décapitée. Je suis restée vraiment sur le corps. C'était une scène choquante. On avait même l'impression que ce n'était pas réel ».

Le tueur Abdoullakh Anzorov fait face aux forces de l'ordre, un couteau dans une main et un pistolet à billes dans l'autre. L'assassin court alors vers le policier.

Ce membre des forces de l'ordre s’est confié à TF1 et LCI sur ces minutes où tout a basculé :

« Il commence à courir dans ma direction en tentant de me poignarder. Je tire le premier ; le collègue qui est à mes côtés tire aussi ».

Les impacts de balles ne stoppent pas directement l'assaillant qui continue sa course.

Selon les déclarations du policier, « un troisième collègue, spécialisé dans les tirs à distance, fait feu aussi. L'homme tombe au sol à un mètre de moi à peu près. Je pensais qu'il était décédé avec toutes les cartouches qu'il avait reçues ».

Le terroriste était toujours vivant.

Le membre des forces de l’ordre poursuit son témoignage glaçant :

« J'ai le temps de récupérer l'arme, mais au moment où je vais pour prendre le couteau, celui-ci le récupère avant moi et tente de me mettre des coups de couteau au niveau des jambes. J'ai tout juste le temps de m'écarter de celui-ci, de retirer. Le collègue qui est à mes côtés retire aussi. Au bout de quelques secondes, on se rend compte que l'assaillant ne bouge plus du tout. C'est fini ».

Le policier reste traumatisé suite à cette intervention. Après cet épisode dramatique, les sept policiers présents ce jour-là ont été suivis par des psychologues et ont pour la plupart été mutés dans un autre commissariat.