Après son mandat à la Maison Blanche, Donald Trump aurait vu sa fortune drastiquement baisser

Donald Trump aurait vu sa fortune drastiquement baisser depuis le début de son mandat à la Maison Blanche.

Le temps passé à Washington par Donald Trump n'aurait pas été une bonne affaire pour ses sociétés et pour sa fortune personnelle, selon une enquête de la rédaction de Bloomberg.

Alors que Joe Biden a succédé à Donald Trump à la Maison Blanche, la rédaction de Bloomberg a mené une enquête sur la fortune de Donald Trump. La valeur nette de la fortune de Donald Trump s’établirait actuellement à 2,3 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars lorsqu'il était devenu président, selon le Bloomberg Billionaires Index. La pandémie de Covid-19 nuit à son entreprise et les manifestations violentes à Washington de ses partisans ont écorné son image.

L’impact économique de la crise du Covid-19 a un lourd impact sur ses investissements dans l’immobilier, pour les immeubles de bureaux qu’il possède et qui contribuent pourtant à sa richesse et sur les hôtels et complexes qui portent son nom.

Le plus emblématique bâtiment de la Cinquième Avenue, la Trump Tower, a été transformé en forteresse après la victoire de Trump il y a quatre ans. Les propriétaires d'appartements au sein de cet édifice ont vu leurs logements perdre de leurs valeurs sur le marché de l’immobilier. Les loyers de la Cinquième Avenue, en baisse avant la pandémie, ont plongé de 32% par rapport au sommet de 2018, selon le Real Estate Board of New York.

Les conséquences et les suites de l'assaut du Capitole ont nui à ses relations avec les courtiers et les prêteurs. Selon la rédaction de Bloomberg, au moins 590 millions de dollars de prêts arriveraient à échéance au cours des quatre prochaines années. Plus de la moitié seraient personnellement garantis par Donald Trump.

L’ancien dirigeant américain possède, gère ou concède son nom en l’échange d’une licence à une douzaine d'hôtels et de centres de villégiature.

La rédaction de Bloomberg a fait le bilan de la fortune estimée de Donald Trump et de son évolution après son mandat et suite à l’impact de la pandémie. Différents domaines ont été passés au crible par la rédaction de Bloomberg dans le cadre de cette enquête.

Parmi ses acquisitions emblématiques, Donald Trump a acheté le domaine de Mar-A-Lago qui dispose de 126 chambres à Palm Beach, en Floride, pour environ 10 millions de dollars en 1985. Il en a fait un club privé qui est devenu son lieu de résidence privilégié depuis qu'il a quitté la Maison Blanche. La propriété de Mar-A-Lago a rapporté 22,9 millions de dollars l'an dernier, contre 22,3 millions de dollars en 2015, selon les révélations de Bloomberg.

Concernant une petite partie de ses autres revenus, Donald Trump a déjà publié au moins 19 livres, notamment « The Art of the Deal » en 1987. Les rémunérations de Donald Trump pour ses livres en termes de droits d’auteur ont reculé durant son mandat, selon Bloomberg. Il aurait perçu 119.341 dollars l'an dernier, contre plus de 888.000 dollars en 2015.

La vente par Donald Trump d’une véritable institution, le concours de beauté Miss Univers, en 2015, est également intervenue alors que sa carrière de star de la télé-réalité se terminait.

Interdit à vie par Twitter et temporairement par Facebook, Donald Trump pourrait lancer un nouveau réseau social ou s'associer à une plateforme rivale des deux géants du web.

Suite à des accusations de fraude fiscale, l’avenir judiciaire et financier de Donald Trump pourrait également s’assombrir suite à ses déclarations fiscales et à l’évolution de sa fortune.

La reprise économique aux Etats-Unis pourrait néanmoins permettre à Donald Trump d’accroître sa fortune dans les mois à venir après les récents et nombreux revers. La publication de livres ou de nouvelles émissions de télévision pourraient également lui permettre de s’enrichir à nouveau.

L'homme dont la devise était « l'Amérique d'abord » et « Rendre à l’Amérique sa grandeur » pourrait passer des accords et réaliser des affaires à l’étranger, en dehors des Etats-Unis. Il pourrait passer des partenariats potentiels en Russie, en Arabie saoudite, en Inde ou en Israël.

Pour découvrir le détail de l’enquête de Bloomberg, cliquez ICI