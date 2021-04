Anniversaire : La République en marche organise un « meeting digital » pour fêter ses cinq ans.

Le 6 avril 2016, Emmanuel Macron annonçait la création de « En Marche! », son mouvement « pas à droite, pas à gauche ». L'ancien ministre de l'Economie est finalement devenu candidat et a été élu président de la République.

Pour fêter les cinq ans du mouvement - renommé entre-temps « La République en marche » - les macronistes vont organiser ce mardi 6 avril à 19h30 un « meeting 100% digital » avec notamment un discours du délégué général, Stanislas Guerini. LREM devra se contenter cette année d'une réunion publique « en distanciel ».

Cet anniversaire doit permettre de mettre en ordre de bataille le « mouvement présidentiel » pour 2022.

Selon des informations du Figaro, l'ancien premier ministre Edouard Philippe devrait également apparaître dans une vidéo pour adresser un message aux militants.

D'après des précisions de CNews et du Parisien, ce meeting en ligne se fera sur la forme d'une heure trente de débats et d’échanges filmés depuis un studio, le tout en visioconférence et sans public. Maud Bregeon et Mounir Mahjoubi animeront les débats. Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, participeront également à cet événement.

Reste à savoir si Emmanuel Macron adressera un message lors de cette réunion « en distanciel ».

Après les difficultés des municipales, Emmanuel Macron a semblé manifester davantage de considération pour son « mouvement », mot qu'il préfère d'ailleurs à celui de parti.

LREM reste majoritaire à l’Assemblée nationale et compte 420.000 adhérents revendiqués.

Selon des informations de CNews, La République en marche disposerait d’un « trésor de guerre de quelque 100 millions d'euros accumulés au titre des aides publiques allouées aux partis politiques ».

La formation politique devrait s’installer, d'ici à l'été, dans un QG flambant neuf de 2.800 mètres carrés dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Au printemps prochain, LREM souhaite proposer à ses adhérents de créer des « causes » partout en France. Ces centaines de causes seront ensuite regroupées dans des « coalitions » avant qu'un comité d’experts en tire des idées pour alimenter le programme du candidat.