La marche du progrès

Amazon licencie 14 000 employés pour accélérer son virage vers l’intelligence artificielle

Le géant du e-commerce a annoncé une vaste réduction de ses effectifs, principalement dans les fonctions support, afin de financer un plan d’investissement massif dans l’IA. Une réorganisation qui illustre la transformation en cours du groupe et, plus largement, de tout le secteur technologique, sous l'effet de l'intelligence artificielle, porteuse d'une promesse de croissance mais aussi de destruction massive d'emplois à venir.