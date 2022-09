Allemagne : la pression s’intensifie sur Olaf Scholz pour livrer des chars à l’Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz fait face à une pression croissante de la part de ses partenaires de la coalition pour renforcer le soutien à l'Ukraine.

Selon des informations de Politico, Olaf Scholz est mis sous pression par des partenaires de la coalition gouvernementale qu’il dirige pour livrer des chars modernes à l’Ukraine. Les propres partenaires de la coalition d’Olaf Scholz lui ont dit qu'il était temps d'envoyer plus d'armes lourdes pour combattre Vladimir Poutine.

« Une politique étrangère guidée par les droits humains » doit « constamment se demander comment nous pouvons aider à libérer encore plus de villes, et donc à sauver des vies », a récemment expliqué Annalena Baerbock, la cheffe écologiste de la diplomatie allemande.

Jusqu’à présent, seuls des chars de conception soviétique ont été livrés à l’armée ukrainienne dans le cadre de l’aide militaire fournie par la plupart des pays membres de l’Otan. La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont envoyé des chars T-72 en Ukraine. Pour les forces tchèques et slovaques, ce transfert a été facilité grâce à l’Allemagne qui leur a proposé des Leopard 2 afin de combler un déficit capacitaire.

Denys Chmyhal, le Premier ministre ukrainien, a lancé un appel aux puissances occidentales afin d’obtenir de nouvelles livraisons de chars :

« Nous avons besoin d’un changement dans la philosophie des livraisons d’armes. Ce que je veux dire par là, c’est que des chars de combat modernes doivent également nous être livrés. Nous attendons des États-Unis qu’ils nous fournissent des chars Abrams et de l’Allemagne, nous attendons des Leopard 2. Ce sont les chars modernes dont l’Ukraine a besoin sur le champ de bataille », a en effet déclaré Denys Chmyhal, lors d’un entretien donné à la Deutschen Presse-Agentur.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s’est opposé fermement à la livraison des chars Leopard 2. L’Allemagne « ne fera pas cavalier seul sur les livraisons d’armes sans coordination avec les alliées », a-t-il justifié, tout en soulignant qu’aucun pays occidental n’a jusqu’à présent livré de chars à Kiev.

Lors d'une session parlementaire animée jeudi, le chancelier allemand Olaf Scholz a reçu des signaux clairs de la part de ses partenaires de la coalition selon lesquels ils s'attendent à ce qu'il intensifie les livraisons d'armes à l'Ukraine.

Le député de l'opposition Florian Hahn de l'Union sociale chrétienne de centre-droit a déploré que l'Allemagne ne soit que « le numéro 18 dans le monde », concernant l’aide militaire à l'Ukraine par rapport à la production économique. Florian Hahn a précisé que l'Estonie était loin devant l'Allemagne dans la fourniture d'armes au lieu de les garder pour sa défense nationale, « même si elle a une frontière directe avec la Fédération de Russie ».

Le bloc d'opposition de centre-droit Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale (CDU/CSU) avait demandé un vote sur une motion du Bundestag exhortant le gouvernement à autoriser « immédiatement » l'exportation de chars de combat et de véhicules de combat d'infanterie allemands vers l'Ukraine.

Après un débat houleux de 50 minutes, la majorité des députés du SPD, des Verts et du FDP ont voté pour envoyer la motion de l'opposition aux commissions des affaires étrangères et des affaires économiques pour un examen plus approfondi.

L'Ukraine a lancé un appel à l’échelle internationale afin d’obtenir plus d'armes alors qu'elle mène des contre-offensives contre les forces russes dans l’Est et le Sud de l’Ukraine.

Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de 300.000 réservistes.

La Russie va également organiser des référendums d’annexion dans les territoires occupés le 23 et 27 septembre.

L'Allemagne a jusqu'à présent envoyé 30 chars anti-aériens Gepard, 10 obusiers Panzerhaubitze 2000 et trois lance-roquettes multiples Mars, ainsi que diverses armes plus légères, en Ukraine, selon une liste gouvernementale.

Suite à la pression croissante, la ministre de la Défense Christine Lambrecht a annoncé la semaine dernière que Berlin enverrait également 50 véhicules blindés et deux autres lance-roquettes Mars.