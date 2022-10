Affaire MSC : Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, a été mis en examen pour « prise illégale d'intérêts »

Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, a été mis en examen le 23 septembre dernier pour « prise illégale d'interêts » dans le cadre de l'affaire Msc.

selon des informations de France Info ce lundi auprès du parquet national financier. Alexis Kohler a été placé sous le statut de témoin assisté pour « trafic d'influence ».

Une information judiciaire avait été ouverte le 23 juin 2020 pour « prise illégale d'intérêts », « trafic d'influence » et défaut de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en lien avec l’armateur italien MSC, après une plainte de l'association Anticor.

L'association Anticor avait déposé le 8 août 2018 une plainte pour « prise illégale d'intérêt » contre Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Elysée avait approuvé en 2010 et 2011 des contrats concernant l'armateur italo-suisse MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère. Alexis Kohler était alors membre du conseil de surveillance et n'avait pas signalé ses liens familiaux avec MSC.