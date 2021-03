Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy va faire appel après sa condamnation pour corruption et trafic d’influence

L'ancien président Nicolas Sarkozy arrive au palais de justice de Paris pour entendre le verdict final de son procès pour corruption le 1er mars 2021 dans l'affaire des écoutes.

Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à Paris à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, après les interceptions téléphoniques avec son avocat Thierry Herzog. L'ancien chef de l'Etat va faire appel de sa condamnation, selon les précisions de son avocate Jacqueline Laffont et d'après des informations du Point. Les des deux autres condamnés, Maître Thierry Herzog, et l'ancien magistrat Gilbert Azibert, ont aussi annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

Après ce "jugement extrêmement sévère" et "totalement infondé et injustifié", Nicolas Sarkozy "est calme mais déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence", selon son avocate Jacqueline Laffont.

Nicolas Sarkozy est le deuxième ancien président condamné par la justice sous la Ve République, après Jacques Chirac en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris.

Le tribunal correctionnel a estimé qu'un "pacte de corruption" avait été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat Maître Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, également condamnés à trois ans de prison dont un ferme.

Le 8 décembre, le Parquet National Financier avait requis contre Nicolas Sarkozy quatre ans d'emprisonnement dont deux ans ferme, en estimant que l'image présidentielle avait été "abîmée" par cette affaire aux "effets dévastateurs".

Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par Maître Thierry Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt.