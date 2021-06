Abstention record aux élections régionales et départementales : Jean Castex prend la situation « tout à fait au sérieux »

Le Premier ministre Jean Castex avant de voter à Prades, pour le second tour des élections régionales, le 27 juin 2021.

Alors que le second tour des élections régionales et départementales a été marqué par une abstention massive, le Premier ministre Jean Castex a affirmé lundi qu’il prenait la situation « tout à fait au sérieux ».

Au lendemain du second tour des élections régionales et départementales marquées par une abstention massive, le Premier ministre Jean Castex a précisé, ce lundi 28 juin, qu’il prenait la situation « tout à fait au sérieux ». L’abstention a atteint dimanche environ 66 %, un taux quasi identique au premier tour et proche du record sous la Ve République, le 24 septembre 2000 lors du référendum sur le quinquennat, avec 69,8 %.

Jean Castex a relativisé le fort taux d’abstention des deux tours des élections départementales et régionales en évoquant l’épidémie de Covid-19.

« Nous sommes parfaitement mobilisés pour que la démocratie française fonctionne au mieux. Nous sommes encore dans cette crise (sanitaire). Ce taux d’abstention avait déjà été très fort lors des municipales de 2020 », avec plus de 58 % au second tour, selon les précisions de Jean Castex.

Ainsi l’accroissement de l’abstention aux régionales de 2021 par rapport à celles de 2015 « est à peu près le même que celui que nous avons constaté pour les municipales de 2020 par rapport à celles de 2014 », a indiqué le Premier ministre.

Et ce, « alors même que les dernières élections qui s’étaient tenues avant la survenue de la crise, c’est-à-dire les européennes de 2019, qui étaient traditionnellement marquées par un fort taux d’abstention, se sont concrétisées en France par une diminution de l’abstention », évoluant de près de 58 % à 50 %.