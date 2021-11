3ème dose, pass sanitaire, mesures dans les écoles : Olivier Véran annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19

Olivier Véran s'exprime lors d'une conférence de presse sur la situation sanitaire.

Au lendemain du Conseil de défense sanitaire, le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour freiner les contaminations liées à la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi. Au vu de la dégradation épidémique, le gouvernement a donc annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19.



Selon Olivier Véran, "la France connaît à son tour une cinquième vague, (...) plus forte, plus longue que la quatrième vague survenue cet été. Nous avons les moyens de nous prémunir, individuellement et collectivement, des conséquences dramatiques des premières vagues".



Le ministre de la Santé a néanmoins tenu à préciser qu'un nouveau confinement n'était pas envisagé :



"Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. (...) Nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité".

Parmi les principales annonces de cette conférence de presse, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les plus de 18 ans. La campagne de rappel vaccinal va être étendue à toutes les personnes vaccinées contre le Covid-19 :



"Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès cinq mois après leur dernière injection. En pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel".



La dose de rappel constitue une troisième dose, ou une deuxième injection pour les personnes qui avaient été vaccinées après avoir contracté le virus.



La validité du pass sanitaire des personnes pleinement vaccinées sera conditionnée à l'administration d'une dose de rappel, selon les précisions du gouvernement ce jeudi. Le pass sera désactivé 7 mois après la dernière dose reçue, au cas où la dose de rappel ne serait pas effectuée.



"A compter du 15 janvier, le pass sanitaire de tous les autres publics ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans le délai de sept mois après la dernière injection", selon les précisions d'Olivier Véran.



Sans dose de rappel, il faudra donc être capable de présenter le résultat d'un test négatif.



Le délai des tests PCR va évoluer également :





"A compter de lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire (...) et qui aujourd'hui sont valables 72 heures verront leur validité réduite à 24 heures" pour bénéficier du pass sanitaire. Ces tests se réaliseront aux frais de la personne qui se fera testée.

Parmi les autres mesures annoncées ce jeudi, le port du masque va redevenir obligatoire dans tous les lieux publics clos, même ceux soumis au pass sanitaire. Un décret sera pris vendredi pour acter cette mesure.



Les marchés de Noël seront également conditionnés à la présentation du pass sanitaire.



Jean-Michel Blanquer a confirmé, lors de cette conférence de presse, la fin de la fermeture automatique des classes de maternelle et primaire en cas de détection d'une contamination d'un élève. Le ministre de l'Education nationale a précisé les contours du nouveau protocole :





"Lorsqu'un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour et seuls les élèves testés positifs restent à la maison. (...) Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classe au premier cas de Covid en primaire".

Ce dispositif entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine.



Ce jeudi, l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin Pfizer pour la vaccination des 5 à 11 ans. Le ministre de la Santé va saisir le Conseil consultatif d'éthique puis la Haute autorité de santé. La vaccination de cette tranche d'âge "ne commencerait pas avant le début de l'année 2022".