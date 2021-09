2022 : Xavier Bertrand propose un pacte de « dialogue » et de « respect » aux Républicains

Symbole de cette concorde affichée, une photographie du dîner de jeudi soir a été diffusée sur Twitter. Ce repas a rassemblé autour d’une même table les cinq candidats à la présidentielle : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Xavier Bertrand.

Xavier Bertrand a proposé ce vendredi à son ancien parti un pacte de « dialogue » et de « respect », selon des informations de 20 Minutes :

Cette soirée « a été un marqueur d’une étape importante », selon Xavier Bertrand, car « on s’est parlé et au-delà des positions, on s’est rendu compte que c’est la même famille ».

Xavier Bertrand a proposé trois engagements : « qu’on dialogue ensemble et qu’on se voie », ensuite « qu’on se respecte en permanence et qu’on ne s’agresse jamais ». Il faut enfin « qu’on travaille ensemble autour du projet mené par Les Républicains », dont la trame est selon lui « clairement ce que les Français attendent ».

Xavier Bertrand a défendu les trois axes de sa campagne : « Rétablissement de l’autorité, mise en place d’une société du travail et république des territoires. »

Le président des Hauts-de-France a néanmoins confirmé son opposition à la primaire, « machine à diviser » car « on cherche les différences qui deviennent des oppositions et cela complique le moment du rassemblement sincère ».