LE POINT ACTU

10 décembre 2025

Le budget de la sécurité sociale voté de justesse hier soir ; La vidéo polémique de Brigitte Macron avait été publiée "par erreur" ; Le mairie de Miami passe aux mains des Démocrates...

Mais aussi : l'Australie protège drastiquement ses jeunes des réseaux sociaux ; Et affaire du petit Emile : ses grand-parents ainsi qu'une tante auditionnés à nouveau.