Assemblée nationale. (Image d'illustration)
© JULIE SEBADELHA / AFP
LE POINT ACTU
10 décembre 2025
Le budget de la sécurité sociale voté de justesse hier soir ; La vidéo polémique de Brigitte Macron avait été publiée "par erreur" ; Le mairie de Miami passe aux mains des Démocrates...
Mais aussi : l'Australie protège drastiquement ses jeunes des réseaux sociaux ; Et affaire du petit Emile : ses grand-parents ainsi qu'une tante auditionnés à nouveau.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESle point actu
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS