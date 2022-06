Yannick Jadot : « L’énergie nucléaire sert les intérêts de la Russie » !

Yannick Jadot estime que le gaz et le nucléaire servent les intérêts de la Russie.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Un vote important doit avoir lieu au Parlement européen. Il concerne les choix énergétiques que devrait faire notre continent. Et ceux du patron de EELV ne souffrent aucune discussion tellement ils sont limpides.

« L’heure est historique », a dit Jadot. Et il exhorte les parlementaires européens à « s’affranchir du gaz et du nucléaire ». Pourquoi ? « Parce qu’ils servent les intérêts de la Russie ». Va à la limite pour le gaz, encore que nous en fassions venir des quantités considérables d’Algérie.

Mais le nucléaire ? Achetons-nous de l’uranium à Poutine ? Non. Nous nous approvisionnons au Niger ! Et n’en déplaise à Jadot, c’est une énergie propre.

A force de pédaler, dans la choucroute écologique, Jadot plonge dans la bêtise la plus absurde. Il a pour modèle les Verts allemands qui ont réussi il y a quelques années à faire fermer les centrales nucléaires de leur pays. Ce qui a obligé l’Allemagne à faire appel au gaz russe. Et comme cela ne suffisait pas, et avec la crise ukrainienne, les Allemands ont été contraints de rouvrir leur centrales à charbon !

Question CO2, celles-ci sont championnes : elles en dégagent des quantités astronomiques. On comprend bien sûr que Jadot plaide pour les éoliennes. Ces monstres ne produisent quasiment pas d’électricité et en plus défigurent le paysage. Mais Jadot va certainement trouver une idée géniale pour pallier cette insuffisance : faire marcher les éoliennes au charbon !

