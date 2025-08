Sociétés

Y-a-t-il encore des sociétés civiles en Europe ou juste des sociétés sous contrôle ?

Pour l’historien Grzegorz Piotr Kucharczyk, la société civile authentique – celle qui naît de la base et engage liberté et responsabilité – est aujourd’hui menacée par un modèle de société dirigée. Partout, les pouvoirs publics et supranationaux promeuvent des ONG vitrines, financées par l’État ou l’étranger, qui prétendent représenter le peuple mais ne servent que des agendas idéologiques. Derrière le vernis démocratique, se cache une vaste opération de contrôle politique sous couvert d’associatif.