Vous avez dit arc républicain ?

Le député François Ruffin.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Qu’est-ce que cette nouvelle forme de censure politique et médiatique ? jusqu’à boycotter des titres de presse ? On est élu ou on ne l’est pas… On en est arrivé à l’auto-censure, quand on chuchote sous cape par exemple « au RN il ne sont pas si mal » en regardant autour de soi pour voir si personne n’écoute. De la même façon il y a les « malfaisants » d’extrême gauche, qui en plus nous ont piqué l’écologie ! Tous nos jeunes sont vert tendre, et donc ce serait respectable, en plus les « droits de la terre » un peu terroristes sur les bords, jouissent d’une certaine impunité momentanée.

Au milieu de tout cela il y a le nerf de la guerre, c’est-à-dire les entrepreneurs qui eux votent pour leur entreprise ! Et qui n’en peuvent plus de ces idéologies de toutes sortes qui consistent à piquer leurs dividendes, à punir avec des taxes, à imposer des règles nouvelles compliquées, à inciter leurs salariés à faire grève, à passer pour des esclavagistes, à être accusés de rétention de pouvoir d’achat, etc.

Alors le mouvement ETHIC (Entreprises à Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) a fermement décidé de parler à tout le monde politique, sans arc républicain juste avec des flèches intelligentes ! Décidé d’écouter, d’expliquer, de comprendre pourquoi parfois tant de haine, de faire une vraie pédagogie, car soyons clairs nos élus ne savent majoritairement pas ce que c’est qu’une entreprise et comment ça fonctionne. Certes Michel Audiard disait « Il ne faut pas parler aux cons ça les instruit » ! et bien il faut en tous les cas parler à tous ceux que nous avons mis à l’Assemblée nationale et qui ne sont pas des cons ! et surtout leu parler quand leurs opinions divergent des fondamentaux entrepreneuriaux.

Pas si facile, parce que nos chers extrêmes ne veulent pas fréquenter les ennemis de classe, et il faut se réjouir que certains acceptent de s’expliquer voire d’admettre qu’ils n’ont pas raison sur tout. Le Rassemblement National est plus demandeur, les Insoumis portaient bien leur nom, et jusqu’à maintenant c’est une hostilité fière et revendiquée qui remplaçait le dialogue avec les chefs d’entreprise… jusqu’au moment où François Ruffin a renoncé à l’entre soi et accepté qu’on le reçoive.

C’est donc une vraie curiosité qui préside à la rencontre qu’il a acceptée avec des chefs d’entreprise, ce jeudi 7 Septembre. Un échange informel, sous forme de petit-déjeuner débat avec des questions et le tout sans animosité, certains y verront peut-être une trahison : on ne fraye pas avec l’ennemi. Et pourtant rien de plus intéressant que le dialogue au lieu de se résoudre à des postures navrantes d’obscurantisme.

Sophie de Menthon

Présidente d'ETHIC

