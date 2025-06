Dette commune européenne : nein !

Voilà pourquoi l’Allemagne semble bien avoir définitivement renoncé à l’idée que l’euro puisse être une zone monétaire fonctionnelle

Alors que Paris milite une nouvelle fois pour renforcer le rôle international de l’euro, notamment à travers des emprunts communs européens, l’illusion d’une monnaie unique au service de tous se fissure un peu plus. Dans un entretien sans concession, Don Diego de la Vega démonte les mythes d’un euro fédéral, dénonce les impasses d’un système conçu pour l’Allemagne et détaille les raisons profondes du déclin budgétaire et politique des pays du Sud. Selon lui, l’euro n’a jamais été pensé comme un outil solidaire, mais comme une extension disciplinaire du mark. Depuis le plan de relance post-Covid jusqu’à la situation dramatique de l’Italie, c’est un même constat qui revient : l’union monétaire est bancale, rigide, et incapable de se réformer sans consensus allemand qui n’existe pas.