Voilà comment le régime alimentaire des très jeunes enfants affecte leur santé mentale et leur personnalité

Un nouveau né à Paris en juin 2022.

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Faire adopter à son enfant un mauvais régime nutritionnel très tôt ou même pendant la grossesse peut avoir de terribles conséquences sur l’enfant. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir et quelles sont les conséquences sur le long terme ?

Christophe DeJaeger : La grossesse et les premiers mois de vie jusqu'à un sont des moments extrêmement importants pour le développement, en particulier du système nerveux central de l'enfant. On comprend bien que s'il y a une alimentation déséquilibrée de la mère et en particulier une alimentation carentielle, cela peut avoir des conséquences sur ce développement. Et comme on parle du cerveau, cela peut entraîner des fragilités, et en particulier des troubles de la personnalité voire des dépressions, des syndromes anxieux, parfois majeurs. On a aussi des troubles de l'attention et éventuellement des troubles de du développement neurologique.

Il est donc vraiment important de respecter cette alimentation, chose qui n'est pas forcément évidente pour une jeune mère ou même une mère plus expérimentée.

Faire un régime lorsqu’on est enceinte c'est une attitude erronée qui est connue depuis toujours. Il ne faut pas partir à l’excès mais il faut surtout avoir une alimentation qui est équilibrée sans carence. Il faut retrouver du fer, de l'iode et des acides gras à longues chaînes (oméga 3) dans l’alimentation pour le développement du cerveau de l'enfant. Et si l’enfant développe une personnalité dépressive ou anxieuse, ça veut dire que toute la vie va être impactée par de simples erreurs nutritionnelles donc c’est quelque chose à laquelle il faut faire extrêmement attention.

À Lire Aussi

Une bonne alimentation augmentera vos chances de guérison

Quel serait le meilleur régime alimentaire à adopter dans ce cas ?

Je dirais qu’il y a 2 phases. La première se passe in-utero -le développement de l’enfant pendant la grossesse- et à ce moment-là, l'enfant est directement dépendant de sa mère et donc il est très important que la mère ait un régime le plus développé possible. Non pas au sens de quantité mais qui est le plus varié possible. La notion de variété est très importante, l'enfant doit pouvoir retrouver dans l'alimentation de sa mère tout ce dont il a besoin et en l’iode, le fer et les acides gras à longue chaîne. La deuxième phase va être un moment où l'enfant va être dépendant Dans un premier lieu, l’alimentation du nourrisson sera exclusivement composée de lait maternelles apporté par l’allaitement ou, de lait maternisés industriel, achetés directement en pharmacie. Et rapidement, on donne des aliments spéciaux pour les enfants. Généralement, les industriels préparent des aliments pour enfants qui ne contiennent pas d'éléments carencés, donc normalement ça devrait bien se passer.

À Lire Aussi

Cancer de la prostate : le coupable serait-il dans nos assiettes ?