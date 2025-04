Nouvelles données

Voici une méthode simple et scientifiquement prouvée pour stimuler votre réflexion et améliorer votre mémoire

Nous sommes nombreux à nous tourner vers le Sudoku, Wordle ou les applications d'entraînement cérébral pour aiguiser notre esprit. Mais les recherches montrent de plus en plus que l'exercice physique est l'un des meilleurs moyens de stimuler la mémoire, la concentration et la santé cérébrale.