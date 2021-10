Voici comment Makram Akrout a mis Macron dans un sale pétrin...

Quoi de plus français que les baguettes de pain ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Makram Akrout, sans papiers tunisien, est arrivé en France il y a 19 ans. Depuis, il a réussi à régulariser sa situation et a fait du chemin. Il s'est lancé dans la boulangerie.

D'abord chez un boulanger et ensuite à son compte. C'est ainsi qu'il vient de recevoir le prix de la meilleure baguette de tradition française de Paris. Ce qui lui a valu de devenir fournisseur de l’Élysée.

On ne saurait trop l'en féliciter. Quoi de plus français que la baguette ? Quoi de plus français qu'un boulanger qui fait la meilleure baguette de Paris ? Mais les feux de l'actualité amènent à nuancer ces propos.

Le boulanger de l’Élysée a vu – pour son malheur – ressurgir des messages (en arabe) figurant sur son compte Facebook. Voici l'un d'eux. « La France pousse nos pays vers la décadence. Elle veut ainsi nous coloniser et nous éloigner de la religion et des valeurs islamiques. »

Dans un premier temps, Makram Akrout a nié l'évidence en prétendant que son compte avait été piraté. Son avocate, car il en a une, s'est sagement montrée plus circonspecte. « Makram Akrout

a pu relayer des messages dont, compte tenu de son immaturité politique, il ne saisissait pas la portée. Car il ne les comprenait pas. »

Nous, nous avons relu. Et nous avons compris. Sans doute parce que nous ne sommes pas boulangers.