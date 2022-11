Une femme règle le thermostat d'un radiateur à gaz à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 26 octobre 2022.

Les personnes qui ont du mal à se chauffer, faute de moyens, sont plus exposées à certaines maladies que le reste de la population. Les rhumes, les angines, la bronchite chronique et l'arthrose sont plus fréquents chez les personnes qui vivent dans des logements mal chauffés et mal ventilés.

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Vivre dans un logement mal ou pas assez chauffé peut affecter la santé. Pourquoi les maisons froides peuvent-être nocives et parfois mortelles pour les occupants ?

Christophe de Jaeger : Une maison froide et non chauffée va favoriser l’humidité. Il y aura donc deux phénomènes qui vont être synergiques : le froid et l’humidité. A ce moment-là, cela va jouer au niveau de l’être humain et de plusieurs manières. Evidemment, une partie de la population va être plus fragile et sensible, comme les personnes âgées, celles en situation de handicap et même les jeunes enfants. Ceux-ci seront plus exposés à des troubles. Il y a un risque accru d’infection pulmonaire, de problèmes cardiaques ou cérébraux. L’exposition au froid provoque une contraction des vaisseaux sanguins et une augmentation de la pression artérielle, ce qui amène à un risque d’AVC. Pour les personnes âgées, lutter contre le froid peut amener aussi à multiplier les couvertures. Un geste qui n’est pas sans risque pour elles puisque les chutes et les déséquilibres vont être accentués par ces couches supplémentaires. Pour ces personnes-là, c’est un danger car cela peut amener à des fractures importantes.

De plus, la nutrition est un des moyens de lutter contre le froid et d’aider son corps. Or là, dans le cadre de la grande précarité, liée à la crise énergétique, les personnes peuvent être amenées à manger des plats froids. Ce qui peut engendrer des risques accrus de dénutrition mais aussi d’infections pour les nouveau-nés comme pour les personnes âgées. Tout ceci est terriblement délétère. Chez les plus âgés qui ont des altérations des fonctions cognitives, cela est plus grave car ils ne savent pas comment réagir ni même comment se protéger. Ce qu’il se passe actuellement, est un lien direct entre pauvreté et précarité énergétique. Aujourd’hui, même avec un toit, les personnes sont laissées à l’abandon et se retrouvent véritablement en danger. Se chauffer doit être un droit élémentaire. Dans nos pays tempérés, c’est rarissime d’avoir ce genre de problématique et pourtant, une majeure partie de la population va être touchée par le froid. C’est terrifiant.

Que provoque le froid sur le corps humain ?

L’être humain est une personne homéotherme. C’est-à-dire qu’elle doit maintenir à tout prix sa température aux alentours des 37 degrés. Si celle-ci est amenée à augmenter ou descendre, alors il y a un risque vital. Lorsque la température chute trop, on se retrouve dans une situation identique à des alpinistes bloqués en montagne par exemple. Les premières réactions face à cela sont l’apparition d’engelures et de nécroses sur les extrémités. Le corps, qui a fait ce qu’il pouvait pour maintenir la chaleur interne, va diminuer la vascularisation des extrémités. De plus, le sang va devenir plus visqueux, le cerveau sera moins alimenté et rentrera dans une espèce de somnolence qui risque de mener à la mort.

Quelles sont les limites acceptables pour le corps en termes de température ?

A partir de 35 degrés, la personne passe en hypothermie. Dans cette situation-là, le corps ne peut plus fonctionner correctement et il y a un risque de décès. Cependant, il y a plusieurs degrés d’hypothermie. Avant d’être à 35 degrés, la personne ne se sent pas bien, c’est une situation d’inconfort. En dessous, entre 32 et 35, le corps essaie de lutter contre cela, ce qui provoque des frissons. Les muscles se contractent et deviennent de véritables usines à chaleur. En revanche, le système sanguin est en train de délimiter des zones non essentielles. C’est-à-dire que certaines extrémités deviennent froides (nez, oreilles, doigts, orteils). Puis, des engourdissements se mettent en place dans le corps et la personne touchée devient maladroite. Lorsque l’on se trouve entre 28 et 32 degrés, alors il y a un vrai manque de coordination et des difficultés à parler. Dans cette situation, on a une atteinte de notre jugement, on est confus. L’hyperventilation commence à apparaître, le cœur s’accélère, ce qui engendre une tachycardie. Lorsque l’on passe la barre des 28 degrés, c’est tout simplement la mort qui nous attend. Le corps n’a plus de réaction, on perd conscience, la respiration va ralentir jusqu’à l’arrêt cardiaque.

Avec la crise énergétique, les ménages seront de plus en plus amenés à faire des économies d’énergie cet hiver. Que faire pour essayer de préserver sa santé lorsque l'on est contraint de vivre dans le froid ?

Lorsque vous êtes exposés au froid, le premier conseil est d’avoir un maximum de protection pour conserver la chaleur du corps. C’est-à-dire de porter des vêtements adaptés à la situation. Le second conseil, c’est de pouvoir bouger. En étant actif, les muscles travaillent et cela va venir protéger le corps. Puis, la nourriture jouera aussi un rôle essentiel. Pour résister à ce froid, il faut forcément que le corps soit nourri de sucres et de graisses afin de combattre les basses températures. Ce sont les principaux éléments. En tout cas, ce sujet montre à quel point nos sociétés sont fragiles. Qui aurait pu penser un jour qu’on serait dans cette situation-là ?