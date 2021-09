Vivian Maier, les ressorts de l'invisible

L'exposition consacrée à Vivian Maier est à découvrir au Musée du Luxembourg jusqu'en janvier 2022 à Paris.

Ce sont des mains qui s'échappent, des corps saisis dans un instant d'abandon, des visages qui regardent fièrement un objectif sans les voir. Parfois de légers accidents du réel sanctuarisés par un cliché en suspension. Ce sont aussi des cadrages graphiques qui enserrent la ville pour mieux la révéler. Des accumulations. Des répétitions. Et puis des détails fantômes. Des fragments qui racontent une histoire. Les photographies de Vivian Maier (1926-2009) sont reconnaissables entre toutes. La photographe franco-américaine est devenue en quelques années une légende.

Une exposition majeure pour donner la mesure de l'œuvre de Vivian Maier

Une remarquable exposition consacrée à son oeuvre photographique et cinématographique, la première de cette envergure en Europe, vient d'ouvrir ses portes au Musée du Luxembourg. Comme le dit sa commissaire Anne Morin, qui s'est plongé dans ce projet depuis plus de dix ans, il était temps de montrer le travail de la photographe, pour ce qu'il est et non pas juste à cause de l'histoire de son auteure. « Vivian Maier se situe à la jonction de la photo de rue américaine et de l'humanisme à la française. » Un double ancrage qu'Anne Morin voulait honorer, car, selon elle, nous n'avons pas fini de prendre la mesure du travail de la photographe : « Plus on se plonge dans l'oeuvre, plus elle s'enrichit, comme une arborescence infinie. » Le parcours du Musée embrasse une large thématique : « J'ai imaginé cette exposition comme un travelling photographique. Du général au narratif, on passe des portraits aux détails, on explore la découverte de la couleur, le cinéma, puis on va vers une simplification des compositions à la fin de sa vie. » poursuit Anne Morin.

Le mystère Maier

L'histoire de Vivian Maier ressemble à un roman : une obscure gouvernante prenant des photos de rue à New York ou Chicago, jamais montrées de son vivant, qui connaît une gloire posthume après la vente fortuite d'une valise de quelques-uns de ses négatifs. La biographie que l'écrivaine Gaëlle Josse lui a consacrée : Une femme en contre-jour (Notabilia) a cherché à percer ce mystère, tout en laissant de nombreuses questions sans réponses. Car il y a bien un mystère Vivian Maier. Certes son enfance fut difficile, au contact de la brutalité de la vie. Pourtant cette position marginale ne l'a pas empêchée de se penser « photographe » et même d'investir la seule somme d'argent dont elle hérita, dans un coûteux appareil photo, un Rolleiflex, qui ne la quittera jamais. La détermination qui allait définir le fil rouge de son existence, intense travail compulsif, restera secrète. Sa position de gouvernante d'enfants fut sa « couverture ».

L'effacement, un choix

Pourquoi cette volonté de l'ombre, alors que toute sa vie a été consacrée à traquer la lumière du monde et des visages ? Pourquoi s'effacer et cacher une œuvre aussi monumentale ? Entre 2003 et 2006, Chris Houkal, un de ses anciens voisins d'Eastlake Terrace à Chicago, la voyait passer quotidiennement, toujours habillée en noir et blanc, affublée de son éternel chapeau. Il raconte qu'elle semblait vouloir rester seule et qu'elle aurait, selon lui, détesté être « découverte » par le monde entier. Pourtant, les milliers de clichés témoignent d'une construction, d'un regard en perspective qui semblent dire le contraire. Alors pourquoi le choix de l'invisibilité?

Le refus de la starification

Vivian Maier aurait-elle voulu préserver son intimité, le cœur-même de son être qui faisait corps avec la photographie ? Aurait-elle poursuivi cette œuvre si elle l'avait dévoilée plus tôt au public ? Invisible parmi les invisibles dans les quartiers pauvres de New York ou de Chicago, elle se fondait dans la ville et photographiait sans être vue, toujours en mouvement, toujours sans reflet. A notre époque de sur-starification de l'ordinaire, sanctifié par le moindre selfie, cette fuite de l'image interroge.

Le regard, en toute liberté

Et si la question n'était-elle pas de disparaître pour mieux voir ? Et si cette vie de l'ombre n'était pas le chemin d'une supême liberté ? Liberté de regarder, de construire une vie en toute impunité. En échappant aux lumières de la célébrité de son vivant n'a t-elle pas préservé l'intégrité d'elle-même? Vivian Maier aurait choisi le secret pour mieux se préserver. C'est une hypothèse. Qu'on ne s'y trompe pas. Ses photos ne sont pas celles d'une « amateure. ». Elles sont le fait d'une artiste accomplie. L'immense talent et l'œil infatigable de Vivian Maier éclatent aujourd'hui en pleine lumière. Son œuvre singulière n'a pas fini de dévoiler sa puissance longtemps contenue.

En savoir plus sur l'exposition

Jusqu'au 16 janvier 2022, au Musée du Luxembourg : Exposition Vivian Maier . Commissaire : Anne Morin.

Avec le soutien de la Fondation Kering, Women in Motion.

Le site du musée : cliquez ICI

Crédit : Autoportrait. Vivian Maier Chicago, 1956 tirage argentique, 2014 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY