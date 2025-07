Vieillissement

Vieillir provoque des effets physiques différents selon le pays où l’on vit et voilà ce que ça révèle de l’impact de nos modes de vie

Publiée dans Nature Aging, cette recherche analyse les profils inflammatoires de personnes âgées en Italie et à Singapour, puis chez les Tsimane de l’Amazonie bolivienne et les Orang Asli de Malaisie. Si l’augmentation des marqueurs inflammatoires avec l’âge — corrélée en Europe et en Asie à un surcroît de maladies chroniques — se confirme dans les sociétés industrialisées, elle est absente chez les populations autochtones. Exposés à de nombreuses infections, les Tsimane et Orang Asli affichent pourtant des inflammations élevées sans développer davantage de pathologies liées au vieillissement. Ces résultats suggèrent que l’inflammaging pourrait être une adaptation de notre système immunitaire à un environnement urbain et sédentaire, et appellent à repenser diagnostics et traitements pour mieux tenir compte de la diversité des modes de vie.