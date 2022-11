« Veni, vulvi, vici »… : Sandrine Rousseau a des lettres

Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On s’était promis de ne plus parler d’elle car elle tire gloire et satisfaction de ses provocations. Mais comme sa dernière saillie (oh pardon !) fait appel à Jules César, nous n’avons pas résisté à la tentation.

Sandrine Rousseau a manifesté en faisant le célèbre signe qui représente le sexe féminin. Et avec un slogan génial, une trouvaille qui fait honneur à sa culture : « veni, vulvi, vici ». La vulve triomphante, la vulve révolutionnaire, la vulve qui terrassera le grand capital.

C’est ainsi que la vulve triomphera. C’est ainsi que, comme Jules César en fit avec Vercingétorix, elle enchaînera à son char les patrons du CAC 40. Il lui faudra certes au préalable se débarrasser des vulves réactionnaires.

Elles sont nombreuses mais elles n’ont ni le charme, ni la vitalité, ni l’attrait de la vulve de Sandrine Rousseau. Qu’il nous soit permis de répondre à cette vulve par un bras d’honneur.