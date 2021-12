Antoine de Tournemire vient de publier « Manager son e-réputation » aux éditions Ellipses.

Antoine de Tournemire publie « Manager son e-réputation » aux éditions Ellipses. Apprenez pas à pas à bâtir (ou restaurer) votre légende, investir les réseaux sociaux et faire rayonner votre expertise sur le web. Que ce soit pour créer votre e-réputation, l’optimiser ou la restaurer, les conseils de cet ouvrage vous aideront à sculpter votre image sur le web et les moteurs de recherche. Extrait 1/2.

Chaque personne dont le nom est déjà apparu en ligne a une e-réputation personnelle qui influence sa carrière, ses relations avec ses collègues et même - et surtout - sa vie personnelle. Cette citation sur Internet peut être volontaire : appartenance à des réseaux sociaux, prise de parole, blog, biographie présente sur le site web d'une entreprise. Mais votre patronyme peut également se retrouver sur la toile en raison de mentions dans la presse, via des résultats sportifs ou scolaires, la signature d'une pétition, de dons à une association. Voire, et c'est plus rare, par l'existence d'un homonyme plus ou moins gênant...

Quiconque connaît votre nom - même, et surtout, quelqu'un qui ne vous a jamais vu - peut le taper dans Google et lire les résultats sur son smartphone dans l’ascenseur qui mène à votre bureau - ou bien du fin fond de la Thaïlande - en 2 secondes. Ilpourra découvrir, votre âge, votre physique, votre école, vos hobbys et scruter votre corps d'athlète ceinturée dans un microscopique maillot tigré à Royan avec vos enfants, ou vos commentaires fielleux sur Twitter...

En raison de la richesse de l'information en ligne due au Web 2.0 (tout te monde écrit), de l'importance justifiée ou non de certains blogs et du droit de la presse, ces résultats en disent beaucoup plus qu'on le souhaiterait.

Qu'il s'agisse de vieux dossiers judiciaires, de photos d'agression, de photos de fêtes prises à l'université ou de vidéos affichées par un(e) ex jaloux, vos détails les plus personnels pourraient faire la une de la première page Google vous concernant. D'autant plus que le quasi-monopole des recherches se font sur un moteur qui s'est démarqué de ses concurrents en accordant une place de choix aux médias...

Cela peut amener vos amis à vous traiter différemment, votre famille à vous voir sous un mauvais jour et vos collègues à se méfier de vous. Cela peut aussi nuire à votre employabilité ou à votre activité de vente de services.

Imaginez: Votre supérieur cherche quelqu'un à promouvoir. Il parle avec les RH pour obtenir une recommandation. Le lendemain, les RH répondent avec une capture d'écran de la première page de Google pour le nom de chaque candidat potentiel, et vous êtes éliminé de la course à cause d'une erreur vieille de 20 ans. La nouvelle se répand et, bientôt, vos collègues de travail commencent à vous traiter différemment et vous perdez les quelques amis que vous vous étiez faits dans la boite.

J'exagère à peine. De telles choses sont arrivées à des personnes que j'ai rencontrées, des individus comme vous ou moi qui n'ont pas su préserver leur e-réputation. Cette péripétie peut aussi vous arriver. Si vous ne contrôlez pas votre réputation, vos concurrents, vos clients mécontents et vos anciens employés pourraient le faire pour vous. Nous le vérifions tous les jours.

Figurer sur un site politique, répondre de manière discourtoise à une journaliste après un vol fatigant de 10 heures, ou la mention d'un simple excès de vitesse peut couler votre crédit. Crédit au sens figuré comme au sens propre. Les banques scannent en effet votre réputation dans le cadre de « due diligence » pour évaluer les potentiels risques à travailler avec vous. Il est maintenant fréquent que de grandes agences ferment le compte de « personnes exposées », qu'elles aient ou non commis quelque chose de répréhensible par la loi. Bref, l'e-réputation d'un manager n'a pas seulement un impact sur ses clients et sur ses ventes. Elle influence également les investisseurs, ses collaborateurs, ses candidats à des postes, ses banques et les partenaires commerciaux potentiels.

A contrario, optimiser son e-réputation est un investissement durable pour attirer l’attention, briller et trouver plus d'opportunités...

La gestion de la réputation en ligne n'est plus un péché d'orgueil ! C'est une nécessité si vous voulez que votre carrière et votre entreprise prospèrent. Prenez une minute pour vous googliser. Près de la moitié des adultes en France trouvent des résultats négatifs sur eux-mêmes en ligne. Votre réputation en ligne est une chose que vous ne pouvez vous permettre d'ignorer en 2021 - ni après d'ailleurs!

L'enjeu de l'e-réputation ?

Tout le monde vous scanne. Vous avez l'impression d'être sous les radars? Grave erreur. Généralement, un cadre un peu actif est l'objet d'au moins 20 recherches par mois. Une recherche chaque jour ouvré ! Le moindre avocat parisien est scanné au moins 100 fois par mois. Sans parler des « vedettes » comme par exemple Johnny Hallyday dont les scores se chiffrent à plus de 300.000 requêtes' mensuelles...

3,8 milliards d'hommes et de femmes ont maintenant au moins un profil sur l'un des réseaux sociaux. La majorité de la population interagit désormais en ligne, tout en utilisant les ressources disponibles pour en apprendre davantage sur leurs voisins. Et ils ont le temps pour ce nouveau voyeurisme : chaque internaute dans le monde passe en moyenne 6 h 43 en ligne chaque jour ! Dont 2 heures 24 sur les réseaux sociaux...

Une simple recherche sur Google (ou tout autre moteur de recherche) permet aux 4,54 milliards d'internautes de se renseigner sur 7,7 milliards d'humains. Soit un taux de pénétration de 59 % de la population mondiale en mesure de se renseigner sur vous !

Rien d'étonnant donc que le site le plus consulté soit... Google avec 6,9 milliards de visites chaque jour, avec un temps de connexion moyen de 20 secondes. Amplement de quoi vous scanner!

Chaque jour, près d'un million de personnes deviennent de nouveaux internautes.

- 94 % des Européens sont sur Internet. Soit presque autant qu'aux USA où les internautes représentent 95% de la population;

- Facebook est fréquenté par 120 millions de francophones.

Les informations sur votre nom - ou celui de votre société - sont potentiellement accessibles sur un écran ou sur un mobile en quelques secondes aux:

- 89% des Français qui ont accès à Internet (58,03 millions de personnes);

- 60% des Français utilisateurs actifs des réseaux sociaux (39 millions de personnes);

- 94% des Français possesseurs d'un mobile, 91 % d'un smartphone, 83 % d'un ordinateur et 49 % d'une tablette; Sachant qu'en moyenne, les Français passent 5 h 08 sur internet chaque jour - dont 3 h 09 sur un ordinateur ou une tablette ! (C'était 30 min de moins il y a un an). Nos compatriotes passent 1 h 42 min sur les réseaux sociaux chaque jour! Internet est un lieu d'information et de diffusion d'information infini grâce aux réseaux sociaux:

- 38 % des Français sont sur Snapchat; Ils sont 381,5 millions sur la planète;

- 37 % des Français (19 millions) sont sur Linkedln ; 663,3 millions de membres dans le monde;

- 30 % sur Instagram - sur une communauté mondiale de 928,5 millions;

- 13 % sur Twitter, soit 7,45 millions en France sur une communauté mondiale de 340 millions;

- 35 millions de Français sur Facebook - sur une communauté mondiale active de 1,95 milliard;

- 84 % des personnes interrogées déclarent que les évaluations en ligne influencent leurs achats ;

- 83 % des entreprises seront confrontées à une crise qui aura un impact négatif sur le cours de leurs actions entre 20 et 30 %, au cours des cinq prochaines années;

- plus de 90 % de toutes les sessions Internet commencent par un moteur de recherche;

- plus de 3,5 milliards de recherches par jour rien que sur Google;

- actuellement, plus de 93 % des internautes ne s'aventurent jamais au-delà de la première page de Google;

- le premier résultat de recherche organique de Google obtient plus de 33 % des clics;

- 65 %des internautes considèrent la recherche en ligne comme la source d'information la plus fiable sur les personnes et les entreprises. C'est le niveau de confiance le plus élevé de toutes les sources d'information en ligne ou hors ligne;

- Wikipédia apparaît sur la première page de Google pour pas moins de la moitié des recherches;

- plus de 77 % des services des ressources humaines sont tenus de consulter les profils sociaux des candidats à un emploi avant le moindre entretien d'embauche. 35 % d'entre eux ont éliminé des candidats sur la base des informations qu'ils ont trouvées.

Plus de la moitié des adultes d'aujourd'hui se renseignent sur Google au sujet de leurs « dates » potentielles. Et il n'est pas rare que la famille se renseigne sur un parent par pure curiosité. Après tout, ne vivons-nous pas à l'ère de l'information et de la transparence - pour le meilleur et pour le pire?

Extrait du livre d’Antoine de Tournemire, « Manager son e-réputation », publié aux éditions Ellipses.

