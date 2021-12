Valérie Pécresse continuent sa progression dans les sondages et presque tous la qualifient pour le second tour.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Tous les sondages la donnent en progression et presque tous la qualifient pour le second tour devant Marine Le Pen, une autre blonde qui baisse, qui baisse… Il y en a même un qui la voit gagnante au second tour face à Macron.

On est en droit de se méfier des sondages qui vont et qui viennent avec une marge d’erreur importante. Mais il y en a un, incontestable, qui fait autorité : celui de l’audience. Et il est arrivé à Macron la pire des choses qui puisse survenir à un homme d’Etat : il lasse !

Mercredi soir, il a passé deux heures sur TF1. Le résultat est pour lui catastrophique. Seulement 3,8 millions de téléspectateurs, moins que Koh-Lanta, la veille, en dépit des soupçons de triche qui pèsent sur cette émission.

Dans le détail des 3,8 millions, c’est plus accablant encore. Seulement 9% des interrogés l’ont regardé jusqu’au bout. Et 16% par intermittence. Les autres, les plus nombreux, ont vaqué à d’autres occupations. Et ils sont plus de 60% à ne pas l’avoir trouvé convaincant.

Macron est là depuis cinq ans : nombre de Français trouvent que c’est long. On l’a vu des centaines de fois à la télévision : l’exercice a été jugé répétitif et ennuyeux.

Macron, dopé par son narcissisme, sait parler de lui-même aux Français. Mais il ne sait pas parler des Français. Son film est toujours le même avec toujours le même titre : « moi je ».

Valérie Pécresse a l’avantage de la nouveauté. Sa victoire est loin d’être assurée. Mais encore quelques apparitions soporifiques de Macron à la télévision et elle gagnera des points. Quant à TF1, la direction de la chaîne réfléchira à deux fois avant de consentir à convier devant ses caméras le président de la République. Car une faible audience, c’est très mauvais pour la pub qui fait vivre TF1.

