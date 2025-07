Thérapie

Une vaste étude menée en Suède sur des milliers de patients prouve que les thérapies en ligne sont aussi efficaces que celles en présentiel

Contrainte par les restrictions COVID, la prise en charge en personne a été remplacée par la téléconsultation pour près de 50 % des 2 300 patients suivis sur six ans en Suède. Les taux de rémission — 38 % pour la dépression, 56 % pour l’anxiété généralisée, 46 % pour le TOC et 59 % pour le TSPT — sont quasi identiques avant et pendant la pandémie, illustrant que, lorsqu’elle repose sur des protocoles éprouvés et un suivi rigoureux, la thérapie en ligne se révèle aussi efficace qu’en présentiel.