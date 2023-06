Une nouvelle étude révèle que le jeûne intermittent est aussi efficace pour mincir que compter ses calories

Le jeûne intermittent, même sans compter ses calories, peut être bénéfique.

Une nouvelle étude vient d’être publiée dans les Annals of Internal Medecine, Time-Restricted Eating Without Calorie Counting for Weight Loss in a Racially Diverse Population, elle met en avant les bénéfices du jeûne intermittent, même sans compter ses calories.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Le Jeûne intermittent : vaut-il mieux compter les heures que les calories ?

On en parle de plus en plus et une équipe de chercheurs chinois vient de consacrer une étude à ce sujet.

Vaut-il mieux réduire les calories quotidiennes ou simplement réduire les plages horaires lors desquelles on peut manger ce que l’on veut ?

90 obèses ont été répartis dans 3 groupes, le premier se voit réduire les calories quotidiennes de 25 %, le second ne peut se nourrir que de midi à 20h, mais sans restriction. Le 3e groupe est le témoin : il ne change rien à ses habitudes.

Les résultats indiquent que le groupe 1 a perdu en moyenne sur 6 mois 6 kg, le second 5 kg, le 3 e n’a pas bougé. La différence entre 5 et 6 kg est jugée non significative.

Alors : miracle ?

Ceci signifie t il qu’il est inutile de se casser la tête avec des restrictions ?

Oui dans un sens. En ne faisant plus une obnubilation du comptage des calories, la vie est tout de même bien plus agréable. Mais ces résultats indiquent qu’après 20 h, ces sujets n’ont donc plus l’occasion de prendre des snacks du soir (et grignotage toujours gras ou sucrées) : et de fait, ils réduisent, là, autant de calories que les 25 % du groupe 1.

Donc : en réduisant les heures, vous réduirez aussi les calories, mais peut-être de façon plus aisée.

Par ailleurs, une 2e étude** indique qu’en faisant un groupe avec restriction calorique et horaire comparé à un groupe avec seule restriction calorique donne les mêmes résultats : une perte de poids équivalente.

Ce qui démontre bien que si vous vous gavez sur un horaire réduit, vous ne perdrez pas de poids.

Autre bémol : ce type de méthode pour perdre du poids reste limitée à 5 ou 6 kg, soit 5 % de la masse corporelle des individus. C’est déjà ça ! Mais pour perdre plus de poids, il faut d’autres méthodes.

La conclusion est que je vous recommande une restriction horaire : en effet, la complexité des processus de digestion – salive, estomac, intestin, foie, pancréas, etc. demande une chronologie méthodique. Et implique chez certains sujets des aléas notamment de glycémie. Certains sujets ressentent des « coups de pompe » ou des fringales : chez eux particulièrement, limiter la plage horaire est un bon plan : on se sentira mieux et cette limitation dépouillera la journée de toutes ces petites prises alimentaires dont on n’a à peine conscience.

À Lire Aussi

C’est désormais établi, la restauration rapide contribue à l'augmentation de l'indice de masse corporelle et à… la diminution du QI