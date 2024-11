Etude

Une nouvelle étude australienne vient enrichir nos connaissances sur le sujet et sur ce qui arrive aux femmes concernées comme à leurs bébés

Une étude menée en Nouvelle-Galles-du-Sud a révélé qu'en 1994, environ 94 diagnostics de cancer pendant la grossesse ou dans l'année qui suit l'accouchement ont été posés pour 100 000 femmes ayant accouché. Ce chiffre est passé à 163 pour 100 000 en 2013. Bien que ces statistiques datent de plus de dix ans, il s'agit des données les plus récentes et les plus rigoureuses disponibles en Australie.