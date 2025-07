Un an après Southport

Un an après, les émeutes de Southport hantent toujours le Royaume-Uni

Il y a un an, l’attaque sanglante perpétrée par Axel Rudakubana, 17 ans, dans un studio de danse de Southport a secoué le Royaume-Uni. Le choc provoqué par le meurtre de trois enfants s’est mué en émeutes, rumeurs haineuses et tensions communautaires, révélant un pays fracturé par le ressentiment, le sentiment d’abandon et la colère face à une justice perçue comme à deux vitesses. Une année plus tard, les plaies sont loin d’être refermées.