Des Ukrainiens placent des bougies en mémoire des victimes de la famine de l'Holodomor lors d'une cérémonie au mémorial de l'Holodomor à Kiev, le 25 novembre 2017.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Face à la sauvagerie des troupes russes, un douloureux souvenir s’est réveillé en Ukraine. Celui de l’« Holodomor », une famine organisée, planifiée et provoquée par Staline. En 1932, la collectivisation battait son plein. Il s’agissait d’enrégimenter les paysans dans les kolkhozes. De gré ou de force. Bien peu nombreux furent ceux qui acceptèrent. Alors ce fut la force.

Les plus réticents, les plus révoltés furent les paysans ukrainiens. Il fallait les châtier. Staline s’y employa avec la cruauté qui était sa marque. Des équipes du NKVD furent envoyées en Ukraine. Les hommes de la police stalinienne entraient dans les isbas et confisquaient le blé, les semences et le bétail. S’ensuivit une famine effroyable : environ 5 millions de morts !

Puis vinrent les nazis qui parachevèrent le travail de Staline en exterminant les Juifs ukrainiens. Un monument en mémoire des morts du « Holodomor » a été érigé à Kiev. Ce samedi, c’était le 90ème anniversaire de cet événement douloureux. Et le Bundestag vient de reconnaître le « Holodomor » comme étant un génocide. Les Ukrainiens n’ont pas oublié. Cette mémoire douloureuse s’est transmise là-bas de pères en fils et de fils en petits-fils. Elle a été ravivée par les atrocités commises en Ukraine par les troupes de Poutine. Pauvre Ukraine…

