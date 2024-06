Trump défie les lois de la gravité électorale et voilà l’arme secrète qui le lui permet

Atlantico : Comment Trump, malgré ses erreurs et ses condamnations qui pourraient le desservir, transforme cela en or ? Plus ses opposants et certains médias s’attaquent à lui, plus il semble grimper dans les sondages ... Est-ce propre à Trump ? Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Nicole Bacharan : Je crois qu'on peut parler de phénomène sectaire à l'égard de Donald Trump, en ce qui le concerne, comme une prise de contrôle de l'esprit d'un certain nombre de gens.

Lorsqu’il s'est lancé dans sa première campagne présidentielle en 2015-2016, il a réussi à se présenter comme un fils du peuple, malgré le fait qu'il ait grandi dans un milieu extrêmement fortuné et qu'il ait toujours vécu dans l'opulence. Ce n'est pas tout. De nombreuses personnes issues des milieux populaires se sont identifiées à cet homme sans aucune réprobation, admirant son style de vie extrêmement tapageur. Elles avaient le sentiment, je crois, que Trump leur faisait croire que ce mode de vie était accessible à tous.

En 2016, Trump disait : « Les démocrates, vous vous méprisez parce que vous avez peu d'éducation ». Trump affirmait également : « J’aime les gens peu éduqués ». Au lieu de dire « On va vraiment faire de grands programmes pour améliorer l'éducation », il disait surtout « Ne changez pas ». Pour lui, c'était très bien de ne pas être éduqué.

Ainsi, il y a cet aspect dans lequel il précise « Je suis l'un d'entre vous, et au fond, tout ce que j'ai, vous pourriez l'avoir ». Cela se manifeste vis-à-vis des cols bleus ou des gens de milieux ruraux, peu fortunés, peu éduqués, qui semblent constituer la majorité des troupes dans les meetings politiques. Tous les gens qui votent Trump ne vont pas dans les meetings.

Il y en a qui sont beaucoup plus calmes. Mais cet enthousiasme-là vient en partie de cette allégation. Cette tendance se confirme aussi chez les évangéliques, des protestants très pratiquants et très rigoureux, avec des opinions très tranchées, notamment sur la question de la vie et de l'avortement.

Ils ont une vision stricte du rôle des églises. Ils sont pour l’interdiction de l'avortement au nom de la vie mais sont favorables à la peine de mort pour les criminels et au port d’arme. Que des gens très croyants approuvent quelqu'un comme Trump est tout de même très surprenant. Trump a une vie très dissolue, d'une manière très visible, et il est toujours entouré de femmes qui ressemblent un peu à des call-girls, même si elles ne le sont pas directement. Ces évangéliques, quand on leur pose la question, disent : « il nous a donné ce qu'on voulait », c'est-à-dire des juges anti-avortement, et vous voyez le résultat. « Pour nous, c'est cela qui compte ». Il est vrai qu'il a tenu ses promesses.

Il a été choisi comme un pêcheur repenti pour sauver l'Amérique. Ils avaient une vision décalée de cet homme, qui est d'une grande brutalité, mais aussi d'une grande cruauté, dans sa manière d'exprimer son hostilité à certains groupes, à certaines personnes, et de se moquer de manière très destructrice.

Les évangéliques ont considéré que cela n’était pas grave. Comme il soutient des points de vue anti-avortement, cela lui confère un tampon de sainteté et de bon chrétien. Il puise aussi dans les ressources d'un certain nationalisme chrétien, une vision de l'Amérique où, au fond, ce sont les anglo-saxons d'origine européenne qui ont les bons gènes, et les autres restent toujours un peu des étrangers, même s'il y a des Noirs qui soutiennent Trump. Mais au fond, ils servent d'alibi, comme les personnes issues de l’immigration pour le Rassemblement national.

Pourquoi les lois de la gravité électorale ne s'appliquent pas à Trump ?

Cela s’explique par le fait qu’il y a des gens qui croient en cet homme. Lorsque Donald Trump leur dit : « Je suis une victime, j'ai gagné l'élection de 2020, les procès sont orchestrés par l'État profond et par Joe Biden pour m'empêcher de parler, de porter votre voix », cela devient une conviction. Et ces citoyens y croient. Tout ce qui, au fond, pourrait leur sembler déplaisant chez Trump, ils ne le croient pas.

Les attaques dont il fait l'objet, ils ne les croient pas. Il y a les fameuses bulles informationnelles.

Chacun a de moins en moins confiance envers les médias traditionnels, étant enfermé dans ses propres algorithmes qui jouent toujours sur les réactions de colère et de ressentiment. Une des forces de Donald Trump est qu'il est le porte-voix des colères et des ressentiments.

Est-ce que le fait qu'il se victimise lui permet toujours d'avoir sa base électorale ? Est-ce qu'il n'y a pas une force citoyenne qui ait leur conviction et passe outre les erreurs de Trump ?

Exactement. Il y a des fanatiques de Trump, mais aussi beaucoup de gens qui prévoient de voter pour lui malgré ses défauts. Ils disent : « D'accord, il n'est pas très correct, c'est un peu un voyou, mais au moins, il est de notre côté ». Ces électeurs apprécient le fait qu'il exprime ce qu'il pense.

Cette franchise est souvent mise en avant. Ils apprécient qu'il ne parle pas le langage policé habituel en politique.

En outre, des gens qui ne sont pas des fanatiques disent : « Oui, d'accord, mais sous Trump, mon compte en banque allait mieux ». Les baisses d'impôts ont beaucoup stimulé l'économie. Bien que cet effet ne soit pas garanti de durer, l'effondrement économique est venu de la pandémie, et ce n'était pas la faute de Trump.

Il a laissé une nostalgie d'une époque où, économiquement, de nombreuses familles modestes vivaient mieux. D'autres électeurs font un tout autre calcul : ils savent aussi que Trump est un voyou, mais ce sont les grandes fortunes qui le soutiennent.

Les pétroliers, les grands fonds financiers, les grands fonds d'investissement votent Trump pour les baisses d'impôts et la dérégulation. Par exemple, il a tenu une réunion de levée de fonds à Mar-a-Lago début mai avec les grands pétroliers. Il leur a même dit – ce qui devrait normalement être un motif de poursuite, mais il y a tellement de scandales que l'un chasse l'autre sans conséquences – « Si vous me donnez 1 milliard pour ma campagne, ce sera un très bon deal. Vous les récupérerez largement à travers les baisses d'impôts et les profits que vous allez accumuler grâce à la dérégulation en matière de climat ». Ces gens-là soutiennent Trump. Ils donnent beaucoup d'argent et votent pour lui, car il n'y a pas que des personnes de milieux pauvres parmi ses électeurs.

Comment finalement arrive-t-il à s'en sortir ? Dans le scénario du pire, puisque l’offre politique n’est pas forcément d’un meilleur niveau aux Etats-Unis ?

Oui, effectivement. Cela s'ajoute à ce que nous savons déjà. Pendant les premiers mois de la campagne des primaires, il y avait 70% des Américains qui disaient « On ne veut ni de Trump, ni de Biden ». Il y a une très grande déception face à ce match-retour, face à cette offre politique.

Il n'y a pas d'enthousiasme pour soutenir Biden. Certains démocrates sont enthousiastes quant à son bilan économique et climatique, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Ils choisissent vraiment par défaut. C'est toujours un peu le cas lors des élections, mais cette fois-ci, c'est vraiment prononcé.

Et au final, ce qui compte, comme c'est souvent le cas à la fin, c’est le pouvoir d'achat. Les démocrates espèrent que d'ici octobre, par exemple, les gens ressentiront vraiment les effets positifs sur le plan économique. Mais il y a aussi la nostalgie du bon bilan économique de Trump jusqu'en 2019, avant la pandémie.

Ainsi, cette désillusion du « on n'attend rien de mieux, on va choisir le moins mauvais », cela lui permet de s’en sortir.