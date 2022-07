Triple meurtre au couteau à Angers !

Trois jeunes ont été tués à Angers lors d'une attaque au couteau.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il est vrai que ça devient banal tellement c'est courant. Trois jeunes Français, “dont deux venus d’au-delà les mers” précise pudiquement Le Figaro, écoutaient dehors de la musique. Ce qui n’était pas du goût d'un migrant soudanais. Il a pris son couteau et les a tués.



La suite est accablante. Quand des policiers et des pompiers sont arrivés pour tenter de secourir les victimes, ils ont été entourés par une foule hostile qui a essayé de les empêcher d'agir.



Cette foule hostile n'aime sans doute pas les tueurs. Mais elle déteste encore plus les policiers et les pompiers. La douceur angevine trouve là ses limites…



Un retraité a été poignardé à Trappes il y a quelques jours. Une vacancière a reçu un coup de couteau à Montpellier. D’autres cas similaires se produisent tous les jours dans des villes françaises. Il faudrait un livre pour les recenser.



Il a déjà été écrit. Son titre : “la France orange mécanique”. Depuis il y a eu largement de quoi nourrir un tome deux ou un tome trois. Nous nous contenterons d’un article. Douce France, qui est devenue un pays où règne la barbarie.



PS : Hier, dans un bar à chicha du XIème arrondissement de Paris, une fusillade a fait un mort. Comme quoi, tout n’est pas cantonné dans les cités…

