ATLANTI'CULTURE
19 octobre 2026
Tout Feu Tout Flamme, de Arthur Jugnot : Jeanne d’Arc revisitée en comédie musicale
Jeanne d’Arc revisitée en musique par les Monthy Pythons !
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A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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