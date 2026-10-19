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ATLANTI'CULTURE

19 octobre 2026

Tout Feu Tout Flamme, de Arthur Jugnot : Jeanne d’Arc revisitée en comédie musicale

Jeanne d’Arc revisitée en musique par les Monthy Pythons !

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MOTS-CLES

Arthur Jugnot , Romain Trouillet , Zoé Bidaud , Sara Sousa , Pierre Benezit , l Mehnane , Victor Bourigault , Comédie de paris

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Christine Chevallier Multon

Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 