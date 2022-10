Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'extrême droite sans jamais avoir osé le demander…

Un citoyen, muni de sa carte d'électeur, s'apprête à voter.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir. Vous êtes d'extrême droite sans le savoir. Des spécialistes se sont intéressés à votre cas. Et ils ont listé les symptômes de votre maladie, vraisemblablement incurable.



Les voici. Vous êtes scandalisé par le fait que la principale suspecte de l’assassinat de la petite Lola n’ait pas été, quand il le fallait, expulsée du territoire français ? Vous êtes d’ extrême droite !



Vous évoquez les statistiques religieuses de nos prisons qui montrent qu'un nombre considérable de détenus professent la religion de Mahomet ? Vous êtes d'extrême droite !



Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un charlatan doublé d’un imposteur ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous estimez que les sorties de Danièle Obono sont d’une bêtise affligeante ? Vous êtes d'extrême droite !



Vous considérez que les néo-féministes sont pour la plupart des harpies et des furies ? Vous êtes d'extrême droite !



Vous êtes scandalisé par les propos d’Alexis Corbière concernant l’assasisnat de Samuel Paty ("certaines caricatures ne doivent pas être mises entre les mains d’adolescents"). Vous êtes d’extrême droite !



Vous vous étonnez que 90 grévistes réussissent à mettre à l'arrêt les raffineries françaises ? Vous êtes d'extrême droite !



Vous jugez que Sandrine Rousseau est une allumée hystérique ! Vous êtes d'extrême droite ! Vous pensez que ceux qui vous qualifient d'extrême droite sont d'une extrême bêtise. Et bien là vous signez votre arrêt de mort !

