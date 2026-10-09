JEUNESSE FRANCAISE

Tous de gauche à 18 ans ? Ces jeunes invisibles dont la voix est (opportunément) négligée

Souvent perçue à travers le prisme de la passivité ou des violences médiatisées, la jeunesse française se caractérise par un engagement ponctuel et une vive inquiétude quant à son avenir. Entre précarisation de l'emploi, anxiété liée aux filières scolaires et clivages intergénérationnels, les jeunes subissent une pression accrue au sein de la société.