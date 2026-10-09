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Des élèves passent devant un graffiti proclamant « la lutte des classes commence au lycée » près du lycée Sophie-Germain à Paris, le 9 octobre 2026, dans le cadre d'un mouvement de contestation national concernant les conditions d'apprentissage.
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JEUNESSE FRANCAISE

9 octobre 2026

Tous de gauche à 18 ans ? Ces jeunes invisibles dont la voix est (opportunément) négligée

Souvent perçue à travers le prisme de la passivité ou des violences médiatisées, la jeunesse française se caractérise par un engagement ponctuel et une vive inquiétude quant à son avenir. Entre précarisation de l'emploi, anxiété liée aux filières scolaires et clivages intergénérationnels, les jeunes subissent une pression accrue au sein de la société.

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MOTS-CLES

LFI , gauche , jeunes , jeunesse , Lycées , mouvements lycéens , diplômés

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sandra Hoibian

Sandra Hoibian est Directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC). 