JEUNESSE FRANCAISE
9 octobre 2026
Tous de gauche à 18 ans ? Ces jeunes invisibles dont la voix est (opportunément) négligée
Souvent perçue à travers le prisme de la passivité ou des violences médiatisées, la jeunesse française se caractérise par un engagement ponctuel et une vive inquiétude quant à son avenir. Entre précarisation de l'emploi, anxiété liée aux filières scolaires et clivages intergénérationnels, les jeunes subissent une pression accrue au sein de la société.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Sandra Hoibian est Directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC).
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Sandra Hoibian est Directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC).