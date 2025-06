FRANCE SANS CAP

2 ans d’immobilisme jusqu’en 2027 : quel coût pour la France ?

Alors que l’exécutif ne parvient plus à dégager de majorité claire, la France semble condamnée à l’inaction jusqu’à la prochaine présidentielle. Un immobilisme aux conséquences économiques, sociales et industrielles potentiellement lourdes. Entre déficit public hors de contrôle, démographie en recul, perte de souveraineté industrielle et perte de confiance, peut-on déjà chiffrer ,ou au moins pressentir, ce que coûtera cette absence de cap et de courage politique ?