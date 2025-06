© Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Polarisation sur algorithme

TikTok rend-il plus politiquement radical ? Une étude apporte des éléments de réponse

À l’heure où TikTok s’impose comme l’une des principales sources d’information pour les moins de 30 ans, une étude révèle les dérives potentielles de la plateforme en matière de communication politique. Si l’outil permet une forme inédite d’engagement citoyen, il enferme aussi ses utilisateurs dans des bulles idéologiques. Les contenus y sont largement produits par des créateurs et influenceurs, souvent peu soumis aux exigences d’équilibre ou de vérification des faits. Résultat : les communautés conservatrices apparaissent plus fermées, moins exposées à la contradiction, tandis que la logique algorithmique renforce les clivages. Alors que les campagnes électorales de 2024 ont investi massivement TikTok, la recherche interroge désormais son influence réelle sur les comportements électoraux… et sur la santé démocratique à long terme.